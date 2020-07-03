Zeytinburnu'nda kendisini fuhuşa zorlayan kişiyi başından vuran kadın adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zeytinburnu'nda kendisini fuhuşa zorlayan kişiyi başından vuran kadın adliyeye sevk edildi

Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan Ali İhsan A.'yı başından silahla vurarak yaralayan Canan A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu'nda kendisini fuhuşa zorlayan kişiyi başından vuran kadın adliyeye sevk edildi
03.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:28

Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan Ali İhsan A.'yı başından silahla vurarak yaralayan Canan A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Ali İhsan A.'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde, Çorum İskilip Açık cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtilen Ali İhsan A., Canan A. tarafından başından vurularak ağır yaralandı. Olay yerinde çalışmalarını gerçekleştiren polis ekipleri Ali İhsan A.'yı vuran kişinin eski eşinin yeğeni Canan A. olduğunu belirledi. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüpheli kadın yakalanarak emniyete götürüldü. Olayın şüphelisi Canan A. (33) Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda Ali İhsan A.'yı kendisini fuhuşa zorladığı için vurduğunu ileri sürdü. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda ağır yaralanarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Ali İhsan A.'nın hayati tehlikesi ise devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var Haber
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo...
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Haber
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi Haber
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan ilk görüntüler geldi
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan ilk görüntüler geldi
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu takımda tuttu
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu takımda tuttu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Yunan basınından Türkiye itirafı
Yunan basınından Türkiye itirafı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti
Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Saruhan Oluç Esra Albayrak Mustafa Varank Mustafa Şentop
Magazin Hadise Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Falcao İrfan Buz Ali Palabıyık Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Karar Temmuz Ankara
Şu an buradasınız: Zeytinburnu'nda kendisini fuhuşa zorlayan kişiyi başından vuran kadın adliyeye sevk edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 12:37:02. #1.15#
title