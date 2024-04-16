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Zeytinburnu'nda Maskeli Hırsızlar Motosiklet Çaldı

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İstanbul Zeytinburnu'nda maskeli 2 hırsız, park halinde bulunan motosikleti çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Nisan'da Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Modabağ sokakta meydana geldi. İddialara göre, otomobille sokağa gelen maskeli 2 kişi, Emre Ceylan'a ait olan 34 HTH 390 plakalı motosikleti iterek götürdü. Sabah uyandığında motorunun yerinde olmadığını gören Ceylan, güvenlik kamerasından çalındığını anlayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeytinburnu Motosiklet İstanbul Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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