İstanbul'da Öğrencilere Karne Dağıtıldı

Öğretim Yılı Birinci Dönem Kapanış programı kapsamında Zeytinburnu'nda Fatma Süslügil İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Vali Gül, "İkinci yarıyıl inşallah bir öncekinden daha iyi, başarılı, huzurlu bir dönem geçirmiş olacağız. Katkısı olan bütün eğitim paydaşlarına teşekkür ederim" dedi.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Birinci Dönemi bugün sona erdi. İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 2 milyon 985 bin 983 öğrenci bugün karnelerini aldı. İstanbul Valisi Davut Gül Dönem kapanış programı kapsamında Zeytinburnu'nda bulunan Fatma Süslügil İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Vali Gül, çocuklarla sohbet etti, karnelerini dağıttı. Programda konuşan İstanbul Vali Gül, "Bütün Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da yarıyıl tatiline giriyoruz. Bugün de yavrularımıza karnelerini vereceğiz. İstanbul'da yaklaşık 171 bin öğretmenimiz 7 bin 700 sınıfta 3 milyona yakın öğrencimize eğitim verdi. Ben öğretmenlerimize, öğretmenlerimize destek veren velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İkinci yarıyıl inşallah bir öncekinden daha iyi, başarılı, huzurlu bir dönem geçirmiş olacağız. Katkısı olan bütün eğitim paydaşlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Vali Gül, okul saatleri hakkındaki soruya ise, "İkili eğitim yapılan okullarda okulun kaçta başladığının çok bir önemi yok. Öğlenci ve sabahçı olarak verilen eğitimlerde alınması gereken ders saatleri belli. Dolayısıyla sabah bir saat geç başlattığınızda akşam da bir saat geç çıkılması gerekecek. Olması gereken tekli eğitime geçmek" diyerek cevap verdi.

"TATİLDE AİLEMLE VAKİT GEÇİRMEK İSTİYORUM"

Hafsa Belinay Usta, "Çok heyecanlıyım ve bunu ailemle paylaşmak istiyorum. Karnemin hepsi beş gelmeyebilir ama en çok Türkçe dersini seviyorum. Büyüyünce de öğretmen olmak istiyorum. Bugün için çok mutluyum. Tatilde evde annem ve kardeşimle vakit geçirmek istiyorum" dedi. Mustafa Kerem Pala, "Tatil için heyecanlıyım. Tatilde oyun oynayacağım, ders çalışacağım, ailemle vakit geçireceğim. Karnemin hepsi çok iyi. Matematik ve Türkçe derslerini seviyorum. İleride polis olmak istiyorum, bunun için de derslerime çok çalışıyorum" dedi.

"BUGÜNE ÖZEL HAZIRLANDIM"

Ali Kubilay Ünal, "Tatil için çok heyecanlıyım. Buz pistine gideceğim ve müzeleri gezeceğim. Akrabalarımı ziyaret edeceğim. Dönemde sınavlarımız kolaydı, deneme sınavları olduk hep. Bugün de karne günü için hazırlandım, saçlarımı kendim yaptım. Yakışıklı oldum" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLER BOL BOL DİNLENSİNLER"

Öğretmen Sibel Madenli Civelek, "Dördüncü sınıf öğretmeniyim. Bütün öğrencilere bol dinlendikleri güzel, sağlıklı bir tatil diliyorum. Güzelce dinlenip, aileleriyle vakit geçirip bizlere geri dönsünler. Dönem çok güzel geçti. Çok fazla etkinlik yaptığımız, dolu dolu bir dönem geçirdik. Öğrenciler bu tatilde gezsinler, kitap okusunlar, müzelere gitsinler, dinlensinler ve okula geri gelsinler" dedi.