DEVA Partisi Zeytinburnu adayı Ayşe Ateş kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Zeytinburnu belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Zeytinburnu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Zeytinburnu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ayşe Ateş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AYŞE ATEŞ KİMDİR?

Ayşe Ateş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Zeytinburnu belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ZEYTİNBURNU ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Zeytinburnu adayı belli oldu. DEVA Partisi Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ayşe Ateş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.