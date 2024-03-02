Zeytinburnu belediyesi hangi parti? Sorusu, yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte birçok vatandaş tarafından aktif olarak merak edilmekte ve araştırılmaktadır. 31 Mart 2019 İstanbul Yerel Seçimleri doğrultusunda halk, belediye başkanını seçmek için oy kullandı. Böylece Zeytinburnu belediyesi hangi parti? Sorusu da yanıt buldu. Zeytinburnu belediyesi hangi parti? Zeytinburnu belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Zeytinburnu İlçesi'nde gerçekleşen belediye başkanlığı seçimlerinde, AK Parti adayı Ömer Arısoy, toplamda 75,885 oy alarak %50,42 oranında destek elde etti. Diğer adaylardan CHP'den Adil Emecan ise 69,346 oy ile %46,08 oranında oy aldı. Saadet Partisi'nden Dr. Mikail Kabak 3,366 oy (%2,24), DSP'den Derya Mutlu 825 oy (%0,55), ve BTP'den Emir Toraman ise 488 oy (%0,32) aldı. Buna göre en yüksek oy oranını elde eden AK Parti adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu belediye başkanlığına seçilmiştir.