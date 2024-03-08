Aydemir Alıçlar kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Aydemir Alıçlar kaç yaşında, nereli?

Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İstanbul- Zeytinburnu Belediye Başkan adayı ise Aydemir Alıçlar oldu. Vatandaşlar, Aydemir Alıçlar'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Aydemir Alıçlar kimdir? Zafer Partisi Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Aydemir Alıçlar kimdir? Zafer Partisi Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Aydemir Alıçlar kaç yaşında, nereli?

AYDEMİR ALIÇLAR KİMDİR?

Aydemir Alıçlar, Zafer Partisi'nin İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan adayıdır.