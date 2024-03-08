Aydemir Alıçlar kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Aydemir Alıçlar kaç yaşında, nereli?
Aydemir Alıçlar kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Aydemir Alıçlar kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Aydemir Alıçlar hakkında merak edilenler gündemde. Alıçlar'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Zafer Partisi, yerel seçimlerde Zeytinburnu Belediye Başkanlığı için Alıçlar'ı aday göstermişti.
Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İstanbul- Zeytinburnu Belediye Başkan adayı ise Aydemir Alıçlar oldu. Vatandaşlar, Aydemir Alıçlar'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Aydemir Alıçlar kimdir? Zafer Partisi Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Aydemir Alıçlar kimdir? Zafer Partisi Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Aydemir Alıçlar kaç yaşında, nereli?
AYDEMİR ALIÇLAR KİMDİR?
Aydemir Alıçlar, Zafer Partisi'nin İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan adayıdır.