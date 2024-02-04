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Zeytinburnu'nda Motosikletle Silah Tehdidi

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Zeytinburnu'nda motosikletle seyir halindeyken havaya ateş eden ve araçlara silah doğrultan bir kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine adli işlem başlatıldı.

ZEYTİNBURNU'nda motosikletle seyir halindeyken havaya ateş ederek, araçlara silah doğrultan S.A.(19), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Sümer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde motosikletle seyir halindeyken havaya ateş açan ve seyir halindeki bir otomobile silah doğrulttuğu anları sosyal medya hesabından "8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum" notu ile paylaşan S.A.(19), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemelerde, olayı gerçekleştiren S.A.'nın kullandığı silahın kurusıkı, kullandığı motosikletin ise başkasına ait olduğu tespit edildi. Yakalanarak polis merkezine götürülen S.A. hakkında genel güvenliği tehlikeye sokma ve silahlı tehdit suçlarından adli işlem başlatılırken, motosikletin sahibi M.E.Ç ise ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmaktan idari para cezasına çarptırıldı. S.A.'nın polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sümer Mahallesi Güvenlik Trafik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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