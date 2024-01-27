Zeytinburnu'nda 5 Milyon TL'lik Gasp Olayında 6 Şüpheli Yakalandı

Zeytinburnu'nda bir tekstilcinin 5 milyon TL'sinin gasp edilmesi olayıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında tekstilcinin çalışanlarının da bulunduğu ortaya çıkarken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri emniyetten çıkışı esnasında, "Kolay gelsin arkadaşlar. Suçsuzuz" dedi.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 15.20 sıralarında Zeytinburnu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil işi ile uğraşan G.G. isimli kadın çalışanlarını bankaya gönderip hesabından 5 milyon TL para çekerek kendisine getirmelerini istedi. G.G.'nin çalışanları da paraya çekmek için Yunus Emre Caddesi'nde bulunan bankaya gitti. Çalışanlardan Fatih Ç. ve Kemal A. bankadan parayı çekip dışarı çıktıktan sonra içi para dolu iki çantayı diğer çalışanlar Murat T. ve Murat S.'ye teslim ederek oradan ayrıldı. Murat T. ve Murat S. çantalarla birlikte arabaya bindikleri esnada yanlarına gelen eli silahlı iki kişi paraları gasp ederek kaçtı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Operasyonda 6 kişi yakalandı

Olayın meydana geldiği yer ve şüphelilerin kaçış güzergahları üzerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gaspçıların kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin adreslerinin de belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonlarla aralarında G.G.'nin çalışanlarının da bulunduğu Fatih Ç. (27), Kemal A. (30), Murat T. (32), Murat S. (39), Beyazıt P. (23) ve Turgay A. (21), isimli toplam 6 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda, otomatik tabanca, şarjörler, 2 adet kar maskesi ve 48 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliden ilginç yanıt, "Kolay gelsin arkadaşlar"

Emniyette sorgulanan şüphelilerden Fatih Ç. ve Kemal A.'nın 5'er, Beyazıt P.'nin ise 17 suç kaydı ve 19 aranmasının bulunduğu öğrenildi. 6 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri basın mensuplarının sorusuna, "Kolay gelsin arkadaşlar. Suçsuzuz" şeklinde karşılık verdi.

Gasp anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen yüzleri cerrahi maskeli iki kişinin aracın yanına gelerek paraları gasp ettiği ve oradan koşarak uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL