İYİ Parti İBB Adayı Buğra Kavuncu Zeytinburnu'nda Esnafla Buluştu

ZEYTİNBURNU'nda 2.Matbaacılar Sitesi'ni ziyaret eden İYİ Parti İBB Adayı Buğra Kavuncu, Birilerine kaybettirmek, birilerini mutlu etmek ya da birilerini üzmek için bir siyasi parti kurulmaz. Bir siyasi parti hayatına da bu şekilde devam etmez dedi.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu seçim çalışmaları kapsamında Zeytinburnu'nda bulunan 2.Matbaacılar Sitesi'ni ziyaret etti. Kavuncu esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Daha sonra 2. Matbaacılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sarıkaya ve site esnafıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

DİĞER ADAYLARDAN HER ANLAMDA ÇOK DAHA İYİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM

Toplantıda konuşan Kavuncu, Son 25-30 yıldır iki kutup arasına sıkıştırılmış bir siyasetin yarattığı verimsizliği yaşıyoruz. Biz muhalif bir partiyiz. Ülkede değişiklik olsun, hükümet sistemi değişsin diye de bir birliktelik de yapmıştık geçmişte. Fakat muvaffak olamadık. Bu birlikteliğin bu değişimi sağlayamayacağını gördüğümüz için hür ve müstakil hareket etme kararı aldık. Millete zorla iki kutbu dayatmak, mecbur bırakmak bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Onun için 'Mecbur değilsin' diyerek çıktık kendi seçim kampanyamıza. Ben daha iyisi var diye çıktım çünkü diğer adaylardan her anlamda çok daha iyi olduğumu düşünüyorum. Birilerine kaybettirmek, birilerini mutlu etmek ya da birilerini üzmek için bir siyasi parti kurulmaz. Bir siyasi parti hayatına da bu şekilde devam etmez, edemez. Biz doğru bildiğimizi anlatmaya, yanlış bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz dedi.

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARINA, HUKUKA UYMAK ZORUNDAYIZ

Kavuncu, Yeri gelmişken bu son Anayasa mahkemesinin aldığı kararların tanınmaması her siyasetçinin ele alması gereken bir konu. Çünkü başka dayanacağımız hiçbir yer yok. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, kendimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için Anayasa Mahkemesinin kararına, hukuka uymak zorundayız diye konuştu.