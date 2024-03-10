Saadet Partisi Zeytinburnu adayı Samet Gülaydın kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Zeytinburnu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Zeytinburnu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Zeytinburnu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Samet Gülaydın kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SAMET GÜLAYDIN KİMDİR?

Samet Gülaydın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Zeytinburnu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ZEYTİNBURNU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Zeytinburnu adayı belli oldu. Saadet Partisi Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Samet Gülaydın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.