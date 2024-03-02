İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu yanımda

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "16 milyon hemşehrim dağ gibi yanımda, dağ gibi. 52 değil 152 rakip de çıksa 31 Mart akşamı biz İstanbul'la birlikte oluruz." dedi.

Zeytinburnu Adalet Meydanı'ndaki halk buluşması öncesi İmamoğlu ve CHP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk, ilçede pazar yeri ve esnaf ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu, mitingdeki konuşmasında, sahada "halk ittifakını" gördüğünü belirterek, "Öyle bir ailede büyüdüm ki o ailede her siyasi görüş vardı. Görüşü, etnik kökeni, inancı ne olursa olsun fark etmez, İstanbul'u yanımda o kadar güçlü hissediyorum ki dünyanın en mutlu insanıyım. Şu 29 gün geçse de yine milletimizin arasına karışarak, bu şehrin her ilçesine, mahallesine, çocuklarına, gençlerine hizmetlerimizi, katlayarak devam etmeyi yaşasak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yakın bölgesinde olan her savaşta mazlumların yanında olmayı İstanbul halkı adına esirgemediklerini aktaran İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bakın Rusya-Ukrayna savaşı. Bu süreçte belediyemiz olarak, özellikle Odessa kentine ve de göç etmiş Ukraynalıların farklı ülkelerde, şehirlerde çocuklarına, özellikle kadınlara dönük yardımları sizler adına yolladık. İsrail'in insanlık dışı Gazze saldırısı başlayınca, yönetici ekibimizle hemen o gün oturduk, İBB Meclisine önergemizi verdik. Gazze yardımı için karar çıkarttık. Bölgeye yardım ulaştırılması belli şartlarda oluyor. Bu süreci ülkemiz adına AFAD planlıyor. Sonuçta izin çıktı. Hazırlıklarımızı bitirdik. İki gün sonra milletimiz adına yardımlarınız Gazze'ye gidiyor."

İmamoğlu, Gazze'ye yollayacakları yardıma ilişkin salı günü Sultangazi'deki tesislerinde program düzenleyeceklerini kaydederek, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'a da davette bulundu.

Seçimlerde karşısında 52 aday bulunduğunu ancak İstanbulluların kendi yanında olduğunu söyleyen İmamoğlu, "16 milyon hemşehrim dağ gibi yanımda, dağ gibi. 52 değil 152 rakip de çıksa 31 Mart akşamı biz İstanbul'la birlikte oluruz. İstanbullularla birlikte olur ve anlaşırız. Hem de öyle güzel anlaşırız ki hayal kuranlar şaşakalır." dedi.