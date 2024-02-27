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Zeytinburnu'nda Kemer Üretim Atölyesinde Yangın Çıktı

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Zeytinburnu'nda bulunan bir kemer üretim atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.

Zeytinburnu'nda, kemer üretim atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe Mahallesi Bestekar Aziz Efendi Çıkmaz Sokak'taki 3 katlı kemer üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Zeytinburnu İtfaiye İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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