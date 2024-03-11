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Gökhan Kasap kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Gökhan Kasap kaç yaşında, nereli?

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Yeniden Refah Partisi İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Gökhan Kasap kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Gökhan Kasap kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Gökhan Kasap kaç yaşında, nereli?

Gökhan Kasap kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Gökhan Kasap kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Gökhan Kasap kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Gökhan Kasap kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Gökhan Kasap nereli? Detaylar haberimizdedir…

GÖKHAN KASAP KİMDİR?

Gökhan Kasap, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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