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Zeytinburnu'nda Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

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Zeytinburnu'da tartışan iki esnafı ayırmaya çalışan bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı. Silahlı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saatçilik yapan Yunus Emre G. yan dükkanda gümüşçülük yapan Engin K. ile bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Komşularının kavga ettiğini gören kuruyemişçi Salih U., kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada Yunus Emre G. kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonrası kavgayı ayırmaya çalışan Salih U. bacağından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Yunus Emre G'yi olay yerinde gözaltına aldı. Yaralı şahıs ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeytinburnu Kavga Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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