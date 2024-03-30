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Zeytinburnu'nda sokakta ateş eden 2 kişi yakalandı

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Zeytinburnu'nda sokakta ateş eden 2 kişi yakalandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda sokakta silahla ateş eden 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde saat 05: 50 sıralarında bir sokak üzerinde silahla ateş edildiğinin belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olay yerine geçildi. Ekipler bu esnada Abay Caddesi üzerinde plakasız motosiklet sürücüsü ve arkasında kar maskeli bir şahsın olduğu görerek durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ihbarına uymayarak kaçan şahıslardan birinin elinde silah olduğu fark edildi. Bunun üzerine polis ekiplerince motosikleti kullanan A.H.isimli şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirilip yakalandı. Çalışmaların devamında, olay yerinden kaçan diğer şüpheli şahsın kimlik bilgisinin M.S.olduğu tespit edildi. M.S., Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu Güvenlik İstanbul Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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