Yeşilyurt'un geleceğine bırakılacak kıymetli bir eser daha: Millet Bahçesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeşilyurt'un geleceğine bırakılacak kıymetli bir eser daha: Millet Bahçesi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya ve teknik personellerle birlikte yapımına devam edilen 'Millet Bahçesi' proje alanında incelemelerde bulundu.

Yeşilyurt'un geleceğine bırakılacak kıymetli bir eser daha: Millet Bahçesi
29.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:53

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kentleri ayakta tutan ve geleceğe taşıyan kimlikleridir. Tarihi ve turistik zenginliklerinin yanı sıra yeşiliyle, doğal güzellikleriyle, havasıyla ve suyuyla farklı bir kimliğe sahip Yeşilyurt'umuzun doğal yapısına yakışacak fonksiyonel özelliklere sahip 'Millet Bahçesi' projemiz, ilçemizin geleceğine bırakılacak kıymetli bir eser olacaktır." dedi.

BAŞKAN ÇINAR, MİLLET BAHÇESİ PROJE ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

"PROJEMİZ; YAKINCA'DA 39 BİN 580 METREKARE ALANDA HİZMETE GİRECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği 'Millet Bahçesi' projesini Yeşilyurt'a kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yakınca mahallesinde ki 39 bin 580 metrekarelik alanda hizmete sunacakları 'Millet Bahçesi' projesinin Yeşilyurt'un sosyal yaşamına büyük bir hareketlilik getireceğini söyledi.

"YEŞİLYURT'UN TARİHİ KİMLİĞİ VE DOĞAL ZENGİNLİKLERİNE DEĞER KATACAK BİR PROJE"

'Millet Bahçesi' projesinin doğa ile tarihin bir arada yaşandığı Yeşilyurt'un tarihi kimliğine ve doğal yapısına değer katacağını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 81 İl'inde yapılması talimatını verdiği 'Millet Bahçesi' projesini Yeşilyurt'umuza kazandırmak adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Tarihi ve turistik zenginlikleriyle, yeşil alanlarıyla, havasıyla suyuyla farklı bir kimliğe sahip Yeşilyurt'umuzun geleceğine bırakılacak kıymetli eserler arasında yerini alacak olan 'Millet Bahçesi' projemizi, Yakınca mahallemizde atıl durumda olan 39 bin 580 metrekarelik alanda halkımızın hizmetine sunarak bu bölgeyi daha değerli ve daha güzel bir görünüme kavuşturacağız. Yeşilyurt'un rengine ve dokusuna uygun fonksiyonel özelliklere sahip olacak 'Millet Bahçesi' ile ilçemizin çehresi yepyeni bir görünüme kavuşacaktır. Her aşamasını yakından takip ettiğimiz projemizin 23 bin 677 metrekaresini yeşil alan, bin 687 metrekaresini bisiklet yolu, 5 bin 935 metrekaresini de yürüyüş alanı olarak tasarladık. Her yaştan vatandaşımıza hitap edecek özelliklere sahip projemizde ibadethane, otopark, büfe, çocuk oyun grupları, fıtness aletleri, kamelyalar ve barbekü alanları da yer alacaktır. Millet Bahçesi ile ilçemiz, vatandaşlarımızın yürüyüş yapıp gezebileceği, çocuklarımızın gönüllerince oynayıp spor yapabileceği, sportif ve kültürel etkinliklerin kaliteli ortamlarda uygulanacağı görsel bir alana kavuşmuş olacak. Doğal güzellikleriyle farklı bir atmosfere sahip Beylerderesi Barajının yan tarafında ki alan üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi, Beylerderesi'nin güzelliğinin yanı sıra yeşil ile iç içe olacak olmasından dolayı buraya gelen hemşerilerimiz nezih ve kaliteli ortamlarda keyifli anlar yaşayıp,doğanın ve yeşilliğin güzelliğini doyasıya yaşayacaklar. Bölgemizin en büyük sosyal yaşam parkı niteliklerine sahip olan ve ikinci etabına başladığımız 'Beylerderesi Şehir Parkı' projemiz kapsamında hizmete sunacağımız Millet Bahçesi, yeşil dokusu ve sosyal donatıları ile Yeşilyurt'un yaşam kalitesini yükseltecektir." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
İstanbul'da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında Haber
İstanbul'da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve...
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Gülçin Ergül Ersin Korkut Ayça Varlıer Yeliz Yeşilmen
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Karar Silah Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Yeşilyurt'un geleceğine bırakılacak kıymetli bir eser daha: Millet Bahçesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 11:53:05. #1.15#
title