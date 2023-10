Doğuştan engelli evde bakım hastasına doğum günü sürprizi

Manisa'da doğuştan engelli olarak dünyaya gelen evde bakım hastasına Manisa Şehir Hastanesi personeli tarafından doğum günü sürprizi düzenlendi. Engeli nedeniyle evinden çıkamayan ve hayatı odasının küçük penceresinden seyreden engelli Hediye Seven'in gelen sürprizle hayatı renklendi.

Manisa'da yaşayan doğuştan engelli Hediye Seven, Manisa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi tarafından, 2016 Yılı'ndan bu yana periyodik takibi yapılıyor. Engeli sebebiyle evinden dışarı çıkamayan ve hayatı evindeki küçük penceresinden seyreden Hediye Seven'in daha önce hiç doğum günü kutlamadığını öğrenen Manisa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi ekibi hemen hazırlıklara başladı. Hazırlıklarını tamamlayan Manisa Şehir Hastanesi personeli tarafından Hediye Seven için doğum günü sürprizi düzenlendi. 24 yaşına giren Seven'in hayatı gelen sürprizle renklendi. Manisa Şehir Hastanesi idarecileri ve Evde Sağlık birimi tarafından düzenlenen organizasyonda bir isteği olup olmadığı sorulan Hediye Seven, "Hiçbir isteğim yok teşekkür ederim" yanıtını verdi. Seven için sağlık birimleri tarafından pasta kesilerek hediyesi verildi.

Öte yandan Hediye Seven'in tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğu öğrenilmesi üzerine Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serda Kamalı Güner ve Evde Sağlık Ekibi, Seven'e tekerlekli sandalyesini hediye etti.

Evde Sağlık birimi ile sürpriz doğum günü organizasyonuna katılan Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ezgi Tanımlı, "Bugün Manisa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi öncülüğünde 2016 yılından bu yana hastamız olan Hediye Seven'in Doğum Günü'nü kutlamak için buradayız. Ailesiyle birlikte ona küçük bir sürpriz hazırladık. Hediye'nin 24 yaşını hep birlikte kutlayacağız" dedi.

Sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu belirten Seven, daha önce böyle bir duygu yaşamadığını ifade etti.

Hediye Seven'in babası Hamit Seven, "Allah hepinizden razı olsun, Evde Sağlık ekibinden çok memnun kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi Hekimi Dr. Zeki Kemal Kayaiçi, "Manisa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi olarak evde sağlık hizmeti alan hastamızı ziyaretimiz sırasında bugüne kadar hiç doğum günü kutlamadığını öğrendik. Bu bizi duygusal olarak etkiledi. Bizim görevimiz hastamızın sadece fiziksel sağlığı değil psikolojik sağlığı da önemli olduğu için doğum gününü kutlamak istedik. Hastamız 24 yaşında. Bacaklarında gelişme geriliği olan ve bu nedenle de sosyalleşmesi pek mümkün olmayan bir hasta. 2016 yılından bu yana evde sağlık hizmeti alıyor. Hastamıza doğum günü sürprizi planladık" dedi. - MANİSA