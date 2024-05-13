Üye Girişi
Haberler

Havza'da Engelliler Haftası Şenliği Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında şenlik düzenlendi. Protokol üyeleri ve katılımcılar özel öğrenciler ile birlikte çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Etkinlikte özel öğrencilere yemek ikramı yapıldı.

Havza ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında şenlik düzenlendi.

Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Havza Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Yerel Eylem Gurubu Derneği, Gençlik Merkezi ile Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danış Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen şenlikte protokol üyeleri ve katılımcılar özel öğrenciler ile okul bahçesinde kurulan istasyonlarda bocce, dart ve badminton oynadı, ok atışı yaptı.

Yüz boyama ve palyaço gibi aktivitelerinde yer aldığı etkinlikte, özel öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Etkinliğin son bölümünde ise engelliler, özel öğrenciler ve katılımcılara Havza Yerel Eylem Grubu tarafından yemek ikram edildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat özel öğrenci ve engelli bireylerin en kıymetli emanetler olduğunu vurgulayarak, "Özel öğrencilerimizin hayatlarını idame ettirebilme becerilerinin kazandırılması, öte yandan kimsesiz ve bakıma muhtaç engellilerin hayata tutunmalarını sağlamak için yürütülen çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet içerisinde yürütmemiz çok önemli. İlçemizde böylesi önemli kurumların olması ve bu kurumlarımızın işlerini en iyi şekilde yapmaları bizleri ve eminim ki engelli bireylerimiz ile özel öğrencilerimiz başta olmak üzere ailelerini mutlu etmekte." dedi.

Etkinliğe, Havza Kaymakamı Ayvat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ'un yanı sıra Havza Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Özgür Atala, Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danış Merkezi Müdürü Yusuf Duru ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Etkinlik Yaşam Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

 Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

Bakmadan Geçme

13 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Kavurma yaparken nelere dikkat edilmeli? Sert olmaması için ne yapmalı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NEREDE OYNANACAK? ZTK hangi statta ne zaman oynanacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! 2024'te En Kolay İş Bulan Meslekler Hangileri? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR? Çikolata kisti (Endometriozis) neden olur, belirtileri neler? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 14 Mayıs Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 14 Mayıs burç yorumları nedir?
CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı

CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title