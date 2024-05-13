Havza'da Engelliler Haftası Şenliği Düzenlendi

Havza ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında şenlik düzenlendi.

Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Havza Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Yerel Eylem Gurubu Derneği, Gençlik Merkezi ile Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danış Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen şenlikte protokol üyeleri ve katılımcılar özel öğrenciler ile okul bahçesinde kurulan istasyonlarda bocce, dart ve badminton oynadı, ok atışı yaptı.

Yüz boyama ve palyaço gibi aktivitelerinde yer aldığı etkinlikte, özel öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Etkinliğin son bölümünde ise engelliler, özel öğrenciler ve katılımcılara Havza Yerel Eylem Grubu tarafından yemek ikram edildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat özel öğrenci ve engelli bireylerin en kıymetli emanetler olduğunu vurgulayarak, "Özel öğrencilerimizin hayatlarını idame ettirebilme becerilerinin kazandırılması, öte yandan kimsesiz ve bakıma muhtaç engellilerin hayata tutunmalarını sağlamak için yürütülen çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet içerisinde yürütmemiz çok önemli. İlçemizde böylesi önemli kurumların olması ve bu kurumlarımızın işlerini en iyi şekilde yapmaları bizleri ve eminim ki engelli bireylerimiz ile özel öğrencilerimiz başta olmak üzere ailelerini mutlu etmekte." dedi.

Etkinliğe, Havza Kaymakamı Ayvat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ'un yanı sıra Havza Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Özgür Atala, Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danış Merkezi Müdürü Yusuf Duru ile davetliler katıldı.