Zihinsel Engelli Genç İçin Kına Gecesi Düzenlendi

Hatay'da konteyner kentte ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Onurcan Vurgun'un 1 günlük temsili askerliği öncesi kına gecesi düzenlendi. Kına gecesinde düzenlenen eğlenceye tüm konteyner kent ortak olurken, anne Fatma Vurgun'un hayalleri gerçek oldu.

Asrın felaketi sonrası 26 yaşındaki zihinsel engelli Onurcan Vurgun ve ailesi Antakya ilçesinde konteyner kentte yaşamaya başladı. Konteyner kent sakinleri tarafından sevilen zihinsel engelli genç için 16 Mayıs tarihinde temsili olarak yapacağı askerlik görevi öncesi kına gecesi düzenlendi. Türkülerin söylendiği, halayların çekildiği kına gecesine konteyner kent sakinleri de eşlik etti. Kına gecesinde zihinsel engelli gencin annesi Fatma ve babası Aşır Vurgun duygusal anlar yaşadı.

"Rabbime şükür bugün kınasını yaptık, gözümüzde kalmadı"

Anne Fatma Vurgun, evladına düzenlenen kına gecesi sonrası çok mutlu olduğunu belirterek "İki evladım var, birisi Onurcan o da rahatsız. Rabbime şükür bugün kınasını yaptık, gözümüzde kalmadı. Bir gün de olsa vatana, millete hayırlı olur inşallah. Çok mutluyum bir anne olarak. Onurcan 26 yaşında, çok güzel bir duygu. Benim çocuğum 5 yaşında rahatsızlık geçirdi. Ben bugüne getirene kadar çok zor günler geçirdim. Tüm konteyner kent, eş, dost ve akrabalarımız Onurcan'ın kınasına geldiler. Çok mutlu olduk oğlum da ben de" dedi.

Baba Aşir Vurgun da duygusal anlar yaşayarak "Onurcan ikinci evladımız. Doğuştan zihinsel engelli. Çok şükür bu günlerimize geldiğimiz için. Askerliğini özel olduğu için 1 gün yapacak. Rabbim nasip ederse. Mutluluk demek ne demek, çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - HATAY