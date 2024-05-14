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Engelli Bireylerin Ürünleri Sergide Buluştu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bireylerin yaptığı ürünler, Engelliler Haftası dolayısıyla açılan sergide sergilendi. Sergide, Halk Eğitimi Merkezi ve çeşitli derneklerde eğitim alan kursiyerlerin eserleri yer aldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bireylerin yaptığı ürünler sergide buluşturuldu.

Engelliler Haftası dolayısıyla Sosyal Hizmet Merkezi koordinesinde bir alışveriş merkezinde resim ve el sanatları sergisi açıldı.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in katıldığı sergide, Halk Eğitimi Merkezi ve çeşitli derneklerde eğitim alan kursiyerlerin eserleri yer aldı.

Ürünleri inceleyen Demiryürek, çalışmada emeği geçenlerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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