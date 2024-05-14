Üye Girişi
Haberler

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Engelliler Haftası etkinliklerine katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif etkinliklere katıldı. Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, engelli bireylerin topluma katılımını teşvik etmek amacıyla çeşitli oyunlar düzenlendi. Vali Aygöl'ün katıldığı oyunlar renkli görüntülere sahne oldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif etkinliklere katıldı. Vali Aygül'ün katıldığı oyunlar renkli görüntülere sahne oldu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylerin topluma katılımını teşvik etmek ve onların yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlendi. Dört farklı parkurda gerçekleştirilen etkinlikte; çuval yarışı, basket atışı, floor körling ve koordinasyon parkuru gibi çeşitli oyunlar yer aldı. Etkinliğe toplamda 33 engelli birey katıldı. Katılımcılar bu etkinliklerde gösterdikleri performanslarla hem kendi yeteneklerini sergileme hem de diğer katılımcılarla etkileşimde bulunma fırsatı yakaladılar.

Vali Şefik Aygöl'ün de katıldığı oyunlar renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar ödüllerini Vali Aygöl'ün elinden aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelliler Haftası Gençlik Spor Yerel Spor Güncel Haberler

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

 FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

 Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

 Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title