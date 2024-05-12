Engelliler Haftası kapsamında engellilere temsili askerlik yapma imkanı sağlandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında bir günlük temsili askerlik yapacak engelliler için kına yakma programı gerçekleştirildi.

Kahramankazan Belediyesi tarafından Kumpınar Kültür Merkezi'nde, 16 Mayıs'ta bir günlük temsili askerlik yapacak engelliler için eğlence düzenlendi.

Konvoyla merkeze gelen engelli bireyler önce tıraş edildi, ardından ellerine kına yakıldı. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun da katıldığı programda, aileler ve engelliler, türküler eşliğinde halay çekip oynadı.

Engelli bireyler, 16 Mayıs perşembe günü temsili askerlik yapmak üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na uğurlanacak.

Çırpanoğlu, burada yaptığı konuşmada, engelli gençlerin sadece ailelerine değil, tüm topluma emanet olduğunu söyledi.

Engellilerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştıracak, onları topluma daha fazla kazandıracak projelerini ilk 6 ayda hayata geçireceklerini belirten Çırpanoğlu, askerlik heyecanı yaşayan gençleri tebrik etti.