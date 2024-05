Engelliler Haftası'nda doyasıya eğlendiler

Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler doyasıya eğlendi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "Engelli vatandaşlarımızın en temel amacı mutlu olabilmek, huzurlu olabilmektir" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe, Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, öğretmenler, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda; ahraz öğrenciler işaret diliyle İstiklal Marşı'na eşlik etti. Etkinlikte, Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Ali Şen günün anlam ve önemine binaen şiir okudu. Öğrencilerin ritim gösterisinin ardından görme engelli Hiranur Beyazıt, öğretmeni Süleyman Ekici ile birlikte türkü okudu. Öğrencilerden Halit Keklikoğlu'nun pandomim gösterisiyle devam eden etkinlikte perküsyon gösterisi de yapıldı.

Halk oyunlarının da sergilendiği etkinlikte bir konuşma yapan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "İçinde yaşadığımız dünyada gün itibariyle nüfusun yaklaşık yüzde 15'i engelli. Ülkemizde ise nüfusumuzun yaklaşık yüzde 7'si engelli. Engelli olmak bir bireyin tercihi değildir. Yaşam içerisinde herkes aynı zamanda bir engelli adayıdır. Sosyal yaşam içerisinde en öncelikli görevimiz engelli vatandaşlarımızı doğru bir şekilde anlamak ve onlarla empati kurabilmektir. Onların en hoşuna gitmeyen şey onlara acınmasıdır. Oysa yapmamız gereken şey onları günlük yaşam içerisinde medeni bir toplumdan beklenen standartlar düzeyinde sosyal yaşam içerisine alabilmek, engelli bireylerimizin yaşam standartlarını yükseltebilmektir. Bu gelişmiş ülkelerin ve sosyal ülkelerin genelde önemli politikalarından yaklaşımlarından bir tanesidir. Engelli bireylerimiz sosyal yaşam içerisinde, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve birçok alanda her gün aynı diğer bireylerimiz gibi mücadele verirler. Biraz sonra burada engelli öğrencilerimizin de neler yapabileceğini göreceğiz. Yaşamın her alanında da engeller ortadan kaldırıldığı zaman onların neler yapabildiğini görebiliriz. İçerisinde yaşadığımız dünyada engelli vatandaşlarımızın da en temel amacı mutlu olabilmek, huzurlu olabilmek ve insan olmanın gereği olan değerli olduğunu hissedebilmektir. Bunun için ülkemizde son zamanlarda birçok alanda çok önemli gelişmeler olmuştur. Yine eğitimde de tüm engelli öğrencilerimizin her türlü ihtiyacı, eğitime ulaşılabilirliği, öğretmen ihtiyacı karşılanmaya çalışılmış ve bugün üst düzeyde de öğrencilerimiz bu imkanlardan faydalanabilmektedir" diye konuştu. - KAYSERİ