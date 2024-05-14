Evde bakım maaşı kimlere verilir? 2024 evde bakım maaşı ne kadar oluyor?

Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç olan yaşlı, engelli veya hastaların evde bakım hizmetlerini alabilmeleri için verilen bir sosyal yardım programıdır. Bu maaş, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilere yönelik olarak sağlanır. Evde bakım maaşı, ağır engelli raporu olan kişilere (tam bağımlı ifadesi dahilinde bakımını üstlenen yakın akrabalarına) devlet tarafından ödenir. Her ay belirli bir tutar banka hesabına yatırılan bu paraya "bakım aylığı" denir. Evde bakım maaşı kimlere verilir? Evde bakım ücret maaşı ne kadar?

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlara ödenen bir yardım ödemesidir. İşte evde bakım maaşı hakkında bilmeniz gerekenler:

Kimlere Verilir?

Evde bakım maaşı, ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara verilir.

Bu maaş, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yöneliktir. Engelli bireyin kendisine değil, bakımını üstlenen kişilere yapılan bir destektir.

Ne Kadar?

Evde bakım maaşı miktarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklanmıştır.

Yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artış yapılmıştır. Bu kapsamda, Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7.608 TL olarak belirlenmiştir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Evde bakım maaşı alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler incelenir.

Başvurular, engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' yapılır.

Ödeme Tarihleri