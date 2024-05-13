Engelli maaşları asgari ücrete çıkartılmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Davut Konakçı, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Engelli vatandaşlarımızın en azından normal bir yaşantıya sahip olmaları için engelli maaşları ve bakım aylıkları en az asgari ücret seviyesine çıkartılmalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi sayıları yaklaşık 11,5 milyonu bulan engelli vatandaşların refahı, maddi ve manevi konfora sahip olmalarını sağlamak için sürekli çalıştıklarını söyleyen Genel Başkan Yardımcısı ve Engelli Vatandaşlar Birim Başkanı Davut Konakçı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

"Kamuda Engelli İstihdam oranı yüzde 6'ya çıkarılmalıdır"

Engellilere en büyük hak ve imkanların Necmettin Erbakan başbakanlığında 54. hükümet döneminde sağlandığını hatırlatan Konakçı, açıklamasında şunları söyledi:

"O dönemde kamu ve özel sektörde yapılacak engelli atamaları yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarılmıştır ve halen yüzde 3 olarak devam etmektedir. Ancak bu kurum 2014 yılında kapatılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesine alındıktan sonra engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin sorunları gün geçtikçe artmıştır. Şimdi değişen ve büyüyen nüfus ile doğru orantılı olarak artan engelli sayısı baz alındığında bugün engelli istihdamındaki oranın yüzde 6'ya çıkarılması elzem bir durumdur. Zaten bu konu ile ilgili partimizin Eylül ayı içerisinde meclis başkanlığına vermiş olduğu kanun teklifi halen komisyon raflarında bekletilmektedir. Yeniden Refah Partisi iktidarında bu oran en az yüzde 6 olarak düzenlenecektir."

"Kamuya her dönem en az 10 bin Engelli ataması yapılmalıdır"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın her platformda dile getirdiği gibi "Engellilere hizmet önceliğimizdir" düsturu çalıştıklarını kaydeden Konakçı, "Bu yıl itibarı ile 2 bin 323 engelli ataması yapıldı. Ancak, sadece bu yıl sınava giren engelli sayısı 115 bin civarındadır. Tabii bunlar sınava girmeye müsait olan engelli kardeşlerimiz. Bir de bilinmeyen, sınavdan haberi olmayan, gündelik iş ve yardımlarla hayatını idame ettiren, maddi zorluk veya ulaşım imkansızlığı gibi problemlerle sınava giremeyenleri de hesaba katacak olursak bu sayı yaklaşık 200 bine dayanmaktadır. Ancak atama sayısına baktığımızda sınava girenlerin sadece yüzde 1,5'lik bir kısmının atamasının yapıldığı, tüm engelliler üzerinden bakılırsa da binde 1'lik bir kısmına iş verildiği tespit edilecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA