Üye Girişi
Haberler

İskilip'te Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi. İskilip Özel Eğitim Uygulama Okulunca yapılan etkinlikte engelli öğrenciler, yeteneklerini sergiledi. İskliip Kaymakamı Ramazan Polat, Engelliler Haftası kapsamında açılan sergiyi gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Polat, etkinliğe ve katkı sağlayan engelli bireylerle eğitimcileri tebrik etti. Etkinliğe İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, daire amirleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi.

İskilip Özel Eğitim Uygulama Okulunca yapılan etkinlikte engelli öğrenciler, yeteneklerini sergiledi.

İskliip Kaymakamı Ramazan Polat, Engelliler Haftası kapsamında açılan sergiyi gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Polat, etkinliğe ve katkı sağlayan engelli bireylerle eğitimcileri tebrik etti.

Etkinliğe İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, daire amirleri, sivil toplum ve siyasi parti siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Engelliler Haftası Jandarma İskilip Yaşam Güncel Haberler

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

 Balıkesir'de bıçaklanarak katledilen kurye öğrencinin cinayet anı görüntüler ortaya çıktı

Balıkesir'de bıçaklanarak katledilen kurye öğrencinin cinayet anı görüntüler ortaya çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title