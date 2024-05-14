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Elazığ'da İşitme Engelliler Farkındalık Etkinliği

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Elazığ'da Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, işitme engelli öğrenciler ve öğretmenler işaret dili alfabesi hediye etti. İşitme engelli öğrenciler, bir işletmede tezgahtarlık yaparak müşterilere işaret diliyle hizmet verdi.

Elazığ'da Engelliler Haftası kapsamında "işitme engelliler" farkındalık etkinliği düzenledi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, işitme engelli öğrenciler ve öğretmenler ziyaretçilere "işaret dili alfabesi" hediye etti.

Etkinlik kapsamında sağlıklı bireylerin empati kurmalarını sağlamak amacıyla işitme engelli öğrenciler, temsili yiyecek hizmeti veren bir işletmede tezgahtarlık yaparak gelen müşterilere işaret diliyle hizmet verdi.

Okulun müdür yardımcısı Hülya Havabulut, düzenledikleri etkinlikle amaçlarının sağlıklı bireyleri işaret dilini öğrenmeye teşvik etmek olduğunu söyledi.

Bu sayede işitme engelli insanların işaret dilinin yangın olmadığı bir toplumda yaşadığı iletişim zorluğunu sağlıklı bireylerinde anlamasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Havabulut, işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına özellikle kamu hizmeti sunulan yerlerde görevli kişilerin işaret dilini bilmelerinin sosyal sorumluluğun bir gereği olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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