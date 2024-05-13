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Engelliler Haftası dolayısıyla Vali Eldivan'ı ziyaret ettiler

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Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, Engelliler Haftası dolayısıyla Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti. Vali Eldivan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, engelli bireylerin Engelliler Haftasını kutladı.

Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret ettiler.

Vali Eldivan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, engelli bireylerin Engelliler Haftasını kutladı. Engelli bireyler için devletin önemli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Vali Eldivan, "Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltmek ve hayatlarını başkalarına muhtaç olmadan sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla çok önemli düzenlemelerle, onların eğitim imkanları ve istihdam olanakları sağlıyor. Bu çalışmalar sonucunda, engelli vatandaşlarımızın spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına varan pek çok alanda başarılara imza attıklarını görmekteyiz" dedi.

Ziyaretten ötürü Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine teşekkür eden Vali Eldivan, engelli bireylere aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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