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Antalya'da kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'i arama çalışmaları devam ediyor

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Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'i bulmak için polis ekipleri tarafından havadan ve karadan arama çalışmaları sürdürülüyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

Ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu Nihal Babayiğit'in bulunması amacıyla polis ekiplerince, havadan ve karadan arama çalışması yürütülüyor.

Bu kapsamda ekiplerce, Babayiğit'in telefonunun en son sinyal verdiği Eminceler ve Belek Mahallesi arasındaki arazi ve Acısu deresi kenarında arama yapıldı.

Bölgede kadavra köpekleri ve dron ile arama yapılan çalışmalarda, işitme engelli Nihal Babayiğit'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Ekiplerin arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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