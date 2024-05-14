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6. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği

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Fatih Belediyesi, Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Haliç Su Sporları Kulübü iş birliğinde 6. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği gerçekleştirildi. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Seyda Dursun ile engelli bireylerin katıldığı etkinlikte gösteriler yapıldı ve spor parkurlarında eğlence yaşandı.

Fatih Belediyesi, Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Haliç Su Sporları Kulübü iş birliğinde 6. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği gerçekleştirildi.

Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Seyda Dursun ile engelli bireyler katıldı.

Gösteriler hazırlayan katılımcılar, hem sahne performanslarını sergiledi hem de kurulan 20 adet spor parkurunda eğlencenin tadını çıkardı.

Seyda Dursun, güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz, aylardır bugün için hazırlandı. Sahneye çıkıp kendi özel gösterilerini yaptılar. Burada mini golf, futbol, masa tenisi ve okçuluk gibi birçok spor branşını deneyimlediler. Eğlendiler ve kendilerini ifade etme fırsatı buldular. Bu etkinliği ilk gerçekleştirdiğimizde 120 kişi katılmıştı. Bugün ise 1100 kişiye ulaştık. Gittikçe büyüyoruz. Amacımız, çocuklarımızın mutlu bir gün geçirmesini sağlamak. Fatih ilçesiyle başladık bu etkinliğe. Şimdi ise 39 ilçeden herkesi davet ettik. 15'i aşkın ilçeden de katılım sağlandı. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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