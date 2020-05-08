Yaşlı adam 15 yıldır metruk binada yaşıyor
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Yaşlı adam 15 yıldır metruk binada yaşıyor

Yaşlı adam 15 yıldır metruk binada yaşıyor
08.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:35

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşlı bir adam 15 yıldır metruk bir binanın içindeki kartondan kulübede hayatını sürdürüyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşlı bir adam 15 yıldır metruk bir binanın içindeki kartondan kulübede hayatını sürdürüyor. Hastalıkları artınca çalışamaz olduğunu ve kendisine yapılan yardımlarla ayakta kaldığını anlatan 64 yaşındaki Hüseyin Çevik, hayalinin küçük de olsa bir konteyner ev olduğunu söyledi.

Limonlu Mahallesi'nde yol kenarında metruk bir binada kalan Hüseyin Çevik, "15 yıldır bu metruk binada yaşıyorum. Elektriği yok, suyu yok. Açıkta banyo yapıp, bulaşıklarımı açıkta yıkıyorum. Vatandaşların, devletin, sosyal yardımlaşmanın yardımlarıyla yaşıyorum" dedi.

Böbreğinin birinin olmadığını, tansiyon hastası ve bel fıtığı rahatsızlıklarının olduğunu anlatan Çevik, "Eskiden çalışıyordum, şimdi çalışamıyorum. Hastalığım artınca kimse işe götürmüyor. Burada yaşam zor. Suyumu camiden getiriyorum. Burada elektriğim yok, suyum yok, gece karanlıkta kalıyorum" diye konuştu.

"Dünyadan haberim yok"

Konteyner ev hayali kurduğunu anlatan Çevik, "Küçük bir konteyner ev olsa, sağlam yatacağım bir yer olursa, mutlu olurum. Metruk binanın içindeki derme çatma kulübede yaşıyorum. Elektriğim yok, suyum yok, televizyonum yok, telefonum yok, dünyadan haberim yok" şeklinde konuştu.

Kocahasanlı Yeni Cami İmam Hatibi ve aynı zamanda Bağımsız Diyanetsen Genel Başkan Yardımcısı Ali Köse ise, "Amcamızı 2 yıldır tanıyoruz. Geçmiş yıllarda kendi başının çaresine bakabiliyormuş. Ancak hastalıkları artınca amcamızın hayat standartları daralmış. Hayırsever vatandaşlarımızı ve yetkililerimizi, amcamızı bu kötü koşullardan kurtarmak için, en azından ona bir konteyner ev kazandırmak konusunda yardımcı olma hususunda desteklerini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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