VEFA DESTEK HATTI'NA ŞAŞIRTAN BAŞVURULAR.
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VEFA DESTEK HATTI'NA ŞAŞIRTAN BAŞVURULAR.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların evlerinden çıkmalarını yasaklaması ardından temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalara başlayan Vefa Sosyal Destek Grubu'na, Avcılar'da aralarında adlarına 10 araç veya dubleks daireler, bulunan...

VEFA DESTEK HATTI'NA ŞAŞIRTAN BAŞVURULAR.
26.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:52

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların evlerinden çıkmalarını yasaklaması ardından temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalara başlayan Vefa Sosyal Destek Grubu'na, Avcılar'da aralarında adlarına 10 araç veya dubleks daireler, bulunan bazı kişilerin de yardım istemek için başvurduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da özellikle risk grubundakilerin 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları bütün başvurular, 22 Mart'tan bu yana 39 ilçedeki Vefa Sosyal Destek Grubu iletişim merkezlerine yönlendiriliyor. Bunlar arasındaki Avcılar Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda oluşturulan, İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu'nda da Sosyal Yardımlaşma ve Daanışma Vakfı'ın yanı sıra Müftülük, Milli Eğitim, Emniyet Müdürlüğü'nden görevliler çağrıları yanıtlıyor. Avcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma  Vakfı Müdürü Bilal Yıldız, ilçedeki 10 mahallede ayrıca 2'şer personel ve 1'er araç ile hizmet verdiklerini, son 1 ayda 48 ilaç, 256 gıda kolisi ve 1850 alışveriş isteğini karşıladıklarını, çağrıları günün her saatinde karşıladıklarını söyledi.

ŞAŞIRTAN BAŞVURULAR

Vakıf Müdürü Bilal Yıldız, başvurular arasında en çok varlıklı kişilerden gelen yardım isteklerinin kendilerini üzdüğünü ve gereksiz meşgul edildiklerini  belirtiek, şöyle dedi:

"Maalesef başvuranlar arasında en düşüğü 2016 model olan 10 arabası bulunandan, asma katlı dükkanları, dubleks daireleri, yazlıkları olana kadar bazı kişiler var. Hatta aynı aileden 4 ayrı başvuru yapanlar da bulunuyor. Bunlar, 'Başvurularımız ne oldu? diye sorabiliyor, sistemi kilitliyorlar. Bunlara cevap vermeye utanıyoruz. Ciddi suistimal girişimindeler. Bazıları birileri süreci kilitlemeye çalışsa da bunlara en iyi biçimde cevap veriyoruz. Sistemi kilitlemelerine izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar."Avcılar'daki Vefa Hattı'nda çalışanlar arasında Tahtakale Mahallesi Hicret Camii İmamı Ramazan Akyıldız, Cihangir Mahallesi'ndeki İGS Süleyman Çelebi Camii Görevlisi Sezgin Soysal, bir ortaokulun müdür yardımcısı, Emniyet bekçisi de bulunuyor.

KAPIYA TESLİM

Bu arada, Avcılar'daki Vefa Grubu'na gelen çağrılardan biri olan Mustafakemal Paşa Mahallesi'nde oturan koronavirüs karantinasında bulunan bir ailenin isteği gıda kolisi, ekmek ve su görevliler tarafından evlerine götürülerek teslim edilirken ayrıca bayram çikolatası da verildi. Aile üyeleri, yapılan yardıma teşekkür etti.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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