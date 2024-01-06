İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı Yaptı
İçişleri Bakanlığı, trafik, siber suçlar, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele kapsamında Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı düzenledi. Bakan Yardımcısı, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ülkenin huzur ve güvenliği için terör ve suç odaklarıyla mücadele kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
İçişleri Bakanlığınca, trafik, siber suçlar, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele kapsamında Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla; trafik, siber suçlar, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele kapsamında Güvenlik ve İstihbarat Toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemizin huzur ve güvenliği için terör ve iş birlikçileriyle, suç odaklarıyla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."???????