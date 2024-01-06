Özel bireyler, bu projelerle hem meslek öğrenecek hem de sosyal hayata katılacak

Kastamonu'da, İçişleri Bakanlığı'nın destekleri ile hayata geçirilen iki farklı proje çerçevesinde kurulacak ahşap oyma atölyesinde özel bireyler hem meslek öğrenecek hem de çeşitli etkinliklerle sosyal hayata adapte olacak.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen "Ahşaba Özel Dokunuş" projesi çerçevesinde Kastamonu Valiliği ile Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliği protokolü yapıldı. Kastamonu Valiliği ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği iş birliği ile "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey" projesi hayata geçirilecek. Özel bireylerin hayatlarına önemli dokunuş yapacak her iki proje de düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. Toplantıda "Ahşaba Özel Dokunuş" projesi ile Kastamonu'da yaşayan 15-50 yaşları arasındaki 30 dezavantajlı engelli bireyin mesleki yeterliliklerinin, ahşap oymacılığı eğitim atölyesi aracılığıyla geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Atölyede eğitim alarak sosyalleşecek özel bireylerin hem meslek sahibi olmaları hem de yapacakları ürünleri satarak gelir sahibi olmalarının sağlanacağı kaydedildi. 155 bin TL bütçeli proje ile özel bireylerin ve ailelerinin kişisel ve sosyal gelişimleri için iletişim ve beden dili, takım ruhu ve liderlik yönetim becerileri, temel ilk yardım prensipleri, girişimcilik, dijital pazarlama, ürün fotoğrafçılığı ve sosyal medya yönetimi eğitimi verilecek.

Özel bireylerin yaşam kalitesi arttırılacak

Kastamonu Valiliği ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği'nce hayata geçirilecek olan "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey" projesi çerçevesinde özel bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek ve ailelerinin kapasitelerini geliştirmek için eğitim programları düzenlenecek. Proje ile aynı zamanda özel bireylerin ailelerinin bireysel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek, özel bireylere daha güçlü bir şekilde yardım etmelerinin sağlanması hedefleniyor. Ayrıca proje çerçevesinde otizim ve serebral palsi ve benzeri teşhisler konulan bireylerin duyu denge gelişimleri desteklenecek, hafif düzeyde otizimli bireylere ise kahvaltı, çorba ve tatlı hazırlama eğitimleri verilerek meslek edinmelerine destek olunacak.

"Özel bireylerimize yönelik hazırladığımız projemizin uygulamasına bugün başladık"

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü ve proje koordinatörü Ahmet Şirin, "Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanış Derneği olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunduğumuz ve 372 bin TL bütçesi olan projemiz kabul görerek, bugün itibariyle uygulamalarına başlamış olduk. Proje çerçevesinde özel bireylerimize yönelik özendirme kurslarımız olacak. Teknik gezilerimiz olacak, bu faaliyetlerle özel bireylerimizin ve ailelerinin kapasitelerini, sosyal hayata uyumlarını, ekonomik hayatta gelişimlerini sağlamış olacağız. Proje çerçevesinde özel bireylerimizi yönelik olarak çorba yapım kursu, tatlı yapım kursu ve kahvaltı hazırlama kursları verilecek. Böylelikle özel bireyler kendilerini de servis elemanı ve aşçılık yönünden güçlendirmiş olacağız. Aynı zamanda da özel bireylerimizin ailelerini yönelik olarak proje çerçevesinde aşçı yardımcılığı kursu vermiş olacağız. Böylece özel bireylerimizin ailelerini de ekonomik olarak hayata katılma noktasında meslek edinmiş olacaklar. Bu şekilde özel bireylere ve ailelerine katma değerde sağlamış olacağız. Aynı zamanda proje çerçevesinde özel bireylere ve ailelerine atlı terapi uygulamaları gerçekleştireceğiz. 12 ay boyunca bundan faydalanacaklar. Hem özel bireyler hem de aileleri ile özellikle serebral palsi ve otizmli bireylerimiz daha etkin bir şekilde bu faaliyetlerden yararlanmış olacaklar. Düzenleyeceğimiz çeşitli kişisel meslek edindirme kursları, Engelliler Haftasında ki paneller ve doğal güzelliğe sahip olan Pınarbaşı Horma Kanyonu gezisi de projemiz çerçevesinde hayata geçirilmiş olacak" dedi.

"Özel bireyler, ahşap oyma yaparak hem meslek öğrenecek hem de para kazanacak"

Taşköprü Zihinsel Engelliler Derneği olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sundukları "Ahşaba Özel Dokunuş" projesinin de kabul edilmesini sağlayarak uygulaya başladıklarını söyleyen Şirin, "155 bin TL'lik projemiz 7 ay süresince devam edecek. Tematik bir proje sunmak istedik. Bu projemizde özel bireylerimizin meslek edinmelerini güçlendirmek için çeşitli kurslarımız olacak. Kendilerine bir ahşap oyma atölyesi açacağız. Özel bireyler bu atölyede eğitim alacaklar. Aldıkları eğitimler sayesinde daha sonra özel bireylerin ürettikleri ürünlerden oluşan sergi açacaklar. Bununla ilgili Ankara'ya teknik bir gezi düzenleyeceğiz ve özel bireylerin kapasitelerini güçlendirmiş olacağız. Daha sonra atölyede özel bireyler üretmeye devam edecekler. Ayrıca ürettikleri ürünleri pazarlama imkanı da bulacaklar. Bu konuyla ilgili hem girişimcilik hem de pazarlama, sıcak pazarlama ve teknoloji ile ilgili seminerler vererek kendi kapasitelerini güçlendirmelerine destek olacağız. Proje çerçevesinde 30 öğrenci faydalanacak, 15+15 şeklinde iki gurup oluşturacağız. Atölyeyi kurduktan sonra da proje sonrasında da yine guruplar halinde ahşap oyma ile ilgili özel bireylerimizin ve ailelerine eğitim vermeye devam edeceğiz. Burada çalışacağımız özel birey gurubumuz hem sosyal hayata daha aktif katılmış olacak hem de ekonomik olarak meslek edindirerek kendilerini toplum içerisinde bir yer edinmiş olacaklar hem de kendilerinin öz güvenleri artmış olacak hem sosyal güvenleri de güçlenmiş olacak. Sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda sosyal olarak da hem toplumda farkındalık oluşturmak hem de kendilerini güven oluşturmak için bu projenin faydalı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle hayalimiz olan projemizi hayata geçiriyoruz"

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise "Kastamonu'da yaşayan özel bireylerimiz ve ailelerine yönelik İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle hazırladığımız çok güzel ve hayalimiz olan projemiz kabul edildi. Bir aile, anne ya da baba güçlü ise özel bireyimiz de güçlü oluyor. Her alanda herkesi kucaklayacak bir projemiz. Yaklaşık 30'a yakın etkinlik olacak" şeklinde konuştu.

"Hazırladığımız projemizle engelli ya da özel bireyli arkadaşlarımızı topluma kaynaştırmak istiyoruz"

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım da, "Özel Bireyler Derneği ile birlikte ortak 'Ahşaba Özel Dokunuş' projesini hazırladık. Projede 30 özel bireyli öğrencimize, ahşap oymacılığı ile ilgili tecrübe kazandırıp bunların gelişimlerini sağlayacağız. Engelli arkadaşlarımızı topluma kaynaştırmak, onları bu tür ortamlara hazırlamak istiyoruz. Bizim için burada para ikinci planda, asıl amacımız özel bireylerimizi topluma kazandırmak. Özel bireylerimizi ya da engellilerimizi, proje çerçevesinde yakın diyaloglar kurarak iletişim halinde olmaları için bu projeyi düşündük, şimdi de uygulamasına başladık" ifadelerini kullandı.

Projelerin paydaşları arasında Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kastamonu Belediye Başkanlığı da bulunuyor. - KASTAMONU