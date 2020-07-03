Vatandaşlar "Kan ver can ver" kampanyasında buluştu Türk Kızılayı Bağcılar Şubesi ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Koronavirüs sebebiyle azalan kan stoklarını yeterli seviyeye getirebilmek için "Kan ver can ver" kampanyası düzenledi.

Türk Kızılayı Bağcılar Şubesi ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Koronavirüs sebebiyle azalan kan stoklarını yeterli seviyeye getirebilmek için "Kan ver can ver" kampanyası düzenledi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, vatandaşları kan vermeye davet etti. Pandemi nedeniyle azalan kan stoklarına dikkat çeken Çağırıcı, "Hemşerilerim kan verme konusunda her zaman öncü olmuştur. Bu zor süreçte de Kızılay'ımızı yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum" dedi.

Kampanya 3-4-5 Temmuz 2020 günlerinde Güneşli Meydanı ile Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na kuruldu. Üç gün sürecek kampanyaya Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'da destek verdi. Güneşli Meydanı'nda kurulan standı ziyaret eden Çağırıcı, görevlilerle ve kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlarla sohbet etti.

"SIKINTILARI HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Türk Kızılayı'nın üstlendiği büyük misyonu başarılı şekilde yürüttüğünü söyleyen Çağırıcı, "Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemiz ve dünyamız zor bir süreçten geçiyor. Pandemi sürecinde kan stoklarında azalma olduğunu da üzülerek öğrendik. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Hemşerilerim kan verme konusunda her zaman öncü olmuştur. Bu zor süreçte de Kızılay'ımızı yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Vatandaşlarımızın da tedbiri elden bırakmadan, kurallara uymalarını rica ediyorum. Bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız" dedi.

Kaynak: DHA