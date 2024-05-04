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Yusuf Ziya Yılmaz: Seçim sonuçlarından ders çıkaracağız

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin geride kaldığını hatırlatarak, seçim sonuçlarını önümüzdeki süreçte planlama için bir kriter olarak kullanacaklarını belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin geride kaldığını hatırlatarak, "Bu sürecin bize kazandırdığı deneyimleri mutlaka ve mutlaka önümüzdeki sürecin planlamasında, yol haritasının çizilmesi ve belirlenmesinde bir kriter olarak kullanacağımızı bilmenizi istiyorum." dedi.

Yılmaz, AK Parti Kilis İl Başkanlığındaki ziyaretinde Türkiye'nin önünde uzun bir süre seçim gündeminin olmadığını söyledi.

AK kadroların her zaman halkı ve milleti için çalıştığını belirten Yılmaz, "31 Mart 2024 seçimleri geride kaldı. Bir seçim bittikten hemen sonraki süreçte yeni siyasi dönemin gerektirdiği çalışmalara başlıyoruz. Yani bir yerel seçim bittiyse önümüzdeki 2029'da yapılacak olan yerel seçimin çalışmalarına hiç gecikmeksizin, mevcut seçimden alınacak sonuç değerlendirmesiyle yeni süreci planlama çabası ve gayreti içerisinde oluyoruz." dedi.

Yerel seçimde istenilen sonucu alamadıklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Seçimlerde istediğimiz sonucu alamadık, ama olanda hayır vardır. Biz sandıktan çıkan her değerlendirmeye, milletimizin söylemek istediğini, sandığın ortaya koyduğu sonuç itibariyle okumaya çalışan, onu en iyi şekilde değerlendiren ve oradan aldığı ilham ve uyarıyla da önümüzdeki süreci en iyi değerlendiren siyasi hareketlerden biriyiz. Milletimiz sandıkta ne diyorsa, ne demiş ise onun doğru olduğunu kabul ederiz. Demek ki daha fazla çalışmamız gerekiyor. Artık önümüzdeki sürece bakıyoruz. Bu sürecin bize kazandırdığı deneyimleri mutlaka ve mutlaka önümüzdeki sürecin planlamasında, yol haritasının çizilmesi ve belirlenmesinde bir kriter olarak kullanacağımızı bilmenizi istiyorum."

Toplantıya AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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