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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, önümüzdeki yol haritasını belirlemek için geniş istişareler yapacak

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 15 Haziran'a kadar milletvekilleri, il başkanları ve seçilmiş belediye başkanlarıyla geniş istişareler yaparak önümüzdeki yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "15 Haziran'a kadar öyle inanıyorum ki hem milletvekillerimiz hem il başkanlarımız hem partimizin seçilmiş belediye başkanlarını kapsayan geniş istişareler yapılıp bitirilecek ve önümüzdeki yol haritası hep birlikte belirlenecek." dedi.

Yılmaz, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi.

Seçimde, milletin sandıkta AK Parti ile ilgili bir değerlendirmede bulunduğunu belirten Yılmaz, "Her sandık, her seçim sonucunun ifade ettiği bir anlam vardır. Siyasetçiye, siyasetin talihlilerine, adaylarına veya siyasetin belirleyicisi olan siyasi partilere söylediği bir söylem vardır. Bu söylem itibarıyla, milletimizin bize ne söylediğini, kurullarımız, yetkili kurullarımız, genel merkez yetkili kurullarımız ve il teşkilatlarımız, sandık sonuçlarını değerlendiriyorlar." diye konuştu.

AK Parti'nin milletin kurduğu bir parti olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz milletin doğrultusundayız. Millet hangi hedefleri, hangi doğrultuyu, hangi işleri yapmamızı istiyorsa, hangi kararları almamızı gerektiriyor ve ifade ediyorsa, biz milletimizin doğrultusunda hareket eden, milletimizin talep ettiği şeyleri yerine getirmeyi siyasetimizin temel felsefesi haline getirmiş bir siyasi hareketiz. Burada da milletimiz bize bazı şeyler söyledi. Bu söyleneni tahlil eden, inceleyen yetkili kurullarımız, bunun gereğini hazırlıyorlar, yapıyorlar, yaptılar."

Yılmaz, "15 Haziran'a kadar öyle inanıyorum ki hem milletvekillerimiz hem il başkanlarımız hem partimizin seçilmiş belediye başkanlarını kapsayan geniş istişareler yapılıp bitirilecek ve önümüzdeki yol haritası hep birlikte belirlenecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Yusuf Ziya Yılmaz AK Parti Politika Güncel Haberler

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