AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'tan 1 Mayıs Mesajı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Naim Makas'ın yayınladığı mesajında, "Akıttığı alın teriyle helal kazanç uğruna büyük bir özveriyle çalışan işçi ve emekçi kardeşlerimiz, ülkemiz için büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşması için emekçilerimizin; maden ocaklarından sanayideki atölyelere, kırsaldaki tarlalardan limandaki tersanelere kadar uzanan hayat öykülerini Güçlü Türkiye yolunda bir temel taşı olarak görmekte ve bu doğrultuda adımlar atmaktayız. Helal rızık uğruna fedakarca çalışan emekçi kardeşlerimizin her zaman ve her şartta kutsal emeğini koruyup onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE