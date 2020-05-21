Uşak'taki orman yangını kontrol altına alındı Uşak'ın Banaz ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Hasan ile Yenice köyleri arasında bulunan Kiraz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 6 arazöz, 3 ilk müdahale, 1 itfaiye aracı ve havadan da helikopterle müdahale etti.

Çevre köylerin sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ardından ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA