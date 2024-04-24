Kastamonu Doğanyurt'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, Belyaka köyünde enerji nakil hattından çıkan kıvılcım sonucu başladı. Yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Belyaka köyünde fırtınanın etkisiyle enerji nakil hattından çıkan kıvılcım, ormanlık alanda yangına neden oldu.
Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.