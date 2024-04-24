Fethiye'de Yangında Hayatını Kaybeden 92 Yaşındaki Kadın

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan evde dumandan etkilenen 92 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen Zeliha Dikişci, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dikişci, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.