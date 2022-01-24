Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uyardı

BOLU (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye genelinde yolların tamamına yakın kısmında trafiğin açık olduğunu belirterek, "2 gün daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağız. Ama bütün tedbirlerimizi aldık" dedi.

Bolu'da, geçtiğimiz hafta başlayan ve aralıksız olarak devam eden kar yağışı sebebiyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişlerinde sürücüler zor anlar yaşadılar. Kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu geçişi, sabah saatlerinde kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, karla mücadele çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği'ni ziyaret etti. Karayolları yetkililerinden çalışmalar ve yolların durumuyla ilgili bilgiler alan Karaismailoğlu, daha sonra basın açıklaması gerçekleştirdi.

"YOL AĞIMIZIN TAMAMI AKTİF HALDE ÇALIŞIYOR"

Bakan Karaismailoğlu, 11 bin araç ve ekipman ile 13 bin çalışanla birlikte yoğun bir mücadele verdiklerini belirterek, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz Türkiye genelinde 68 bin kilometrelik yol ağında işletme yapıyor. Yol ağımızın tamamına yakını şu anda aktif halde çalışıyor. Bütün Türkiye genelindeki yol ağını açık tutabilmek için 11 bin tane araç ve ekipman ile 13 bin tane çalışma arkadaşımız ile birlikte yoğun bir mücadele veriyoruz. Son günlerde ülkemizdeki bu iklim koşulları son yıllarda yaşamadığımız bir şey. O yüzden karla mücadele çok öne çıktı" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN YOLU KAPATMAMIZ GEREKİYORDU"

Ankara-İstanbul arasında ulaşımın güvenli şekilde sağlandığını belirten Karaismailoğlu, "Özellikle dün akşam itibariyle İstanbul-Ankara arasında sıkıntılı bir süreç yaşadık. Tabi Bolu Dağı'nda arkadaşlarımız son 48 saattir adeta hiç uyumadan vatandaşımızın emniyetli ulaşımı için yoğun bir mücadele vermekteler. Dün akşam saatlerinde D-100 ve TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatmak zorunda kaldık. Çünkü trafiğin güvenli işlemesi çok zor durumdaydı. Bu yüzden özellikle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yolu kapatmamız gerekiyordu. Bolu Valiliği ve Düzce Valiliği bazı yolcularımızı misafir ettiler. O yüzden sabah D-100 sabah 06.00 civarında, TEM Otoyolu ise saat 09.00 itibariyle tamamen trafiğe açılmıştır. Şu an itibariyle Ankara-İstanbul arasında güvenli ulaşım sağlanmaktadır. Herhangi bir trafikte hiç bir sıkıntı yoktur" diye konuştu.

"PROBLEMİN GENELİNDE VATANDAŞLARIN HAZIRLIKSIZ YOLA ÇIKMALARI VAR"

Vatandaşları yola çıkmadan önce tedbirlerini almalarını söyleyen, "Meteoroloji tarafından bu olumsuz hava koşullarının devam edeceği bildirilmekte. Vatandaşlarımızı sürekli uyarıyoruz. Dün akşam yaşanan problemin genelinde de vatandaşlarımızın hazırlıksız olarak yola çıkmaları var. Özellikle kış lastiği kullanmayarak sıkıntılı bir sürece ortak oldular. Ağır vasıtalı tırlarımızın da belli yol kesimlerinde kayarak yolu kapatması nedeniyle bu sorunlar daha da büyüdü. Son yılların en büyük kışını yaşıyor Bolu. Özellikle kar ve tipinin aniden bastırması ve bu araçların olumsuz etkileri nedeniyle bazı yol kesimlerine ulaşmakta sıkıntılar yaşandı. O yüzden yolu kapatmak zorunda kaldık. Şu an itibariyle hiç bir sıkıntı yoktur. Vatandaşlarımız gerekli tedbirleri aldıktan sonra, özellikle kış lastikli ve güvenli araçlarıyla yolu kullanabilir. Ayrıca emniyet şeridini mutlaka boş bırakmak gerekiyor. Çünkü herhangi bir olumsuzluk durumunda bizim araçlarımız emniyet şeridinden ulaşım sağlayabiliyor" ifadelerini kulandı.

"BÜTÜN TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

2 gün daha sıkıntılı süreç yaşanabileceğini ancak tedbirlerin alındığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Yine Bolu'da da 500'e yakın çalışma arkadaşımız 100'ün üzerinde araç ve ekipman ile güvenli ulaşım için yolları açık tutmak için yoğun bir çaba harcıyorlar. Söylediğim gibi 48 saattir bütün çalışma arkadaşlarımız çok yoğun bir mücadele veriyor. Dün akşam özellikle emniyet, jandarma, AFAD ve Kızılay da burada çok önemli bir mücadele verdiler. Burada yolda kalanlara ulaşarak onların ihtiyaçlarını karşıladılar. Şu an için hiç bir sıkıntı yok. İnşallah gece yarısı yine olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalışmaya devam edecekler. Ama Türkiye genelinde yüzde 99 tamamına yakın kısmında trafiğimiz açıktır. Güvenli ulaşım için bütün birimlerimizle beraber büyük bir özveri ile çalışmaya devam edecektir. 2 gün daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağız. Ama bütün tedbirlerimizi aldık" dedi.

(Faruk Çidem - Orkun Kaya - Burak Can Tokyürek/ İHA)