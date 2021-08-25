Türk Silahlı Kuvvetlerindeki general ve amiral atama Kararları Resmi Gazetede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yeni atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yeni atamalar gerçekleştirildi. Kararnameye göre, 141 general ve amiral yeni görev yerlerine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yer alan kararnameye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 111, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 personel yeni görev yerlerine atandı. Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneral Selçuk Bayraktaroğluş, Genelkurmay 2'nci Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türgenci 3'üncü Ordu Komutanlığı'na getirildi.

Kararnameye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Tuğamiral İsmail Güldoğan Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Tuğamiral Nejat İnanır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Korgeneral Rafet Dalkıran Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na, Tümgeneral Erdoğan Gür 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı'na, Tümgeneral İsmail Günaydın Hava Harp Okulu Komutanlığı'na getirildi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında 141 yeni atama

Buna göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında toplamda 141 personelin atamaları tamamlanmış oldu. Atamaların; 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince yapıldığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı