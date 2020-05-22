Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç. Dr. İbrahim Arpacı Açıklaması
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç. Dr. İbrahim Arpacı Açıklaması

Korona virüs salgının kişilerde oluşturduğu etkiyi araştıran uzmanlar maske takmayanların korona fobisini oluşturan nedenler arasında yer aldığı sonucuna ulaştı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç. Dr. İbrahim Arpacı Açıklaması
22.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:42

Korona virüs salgının kişilerde oluşturduğu etkiyi araştıran uzmanlar maske takmayanların korona fobisini oluşturan nedenler arasında yer aldığı sonucuna ulaştı.

Türkiye'de korona virüsün etkilerini araştıran uzmanlar 72 ilden farklı eğitim seviyelerinden ve değişik sosyal ve ekonomik gruplardan toplam 2 bin 133 kişiden veri elde etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç. Dr. İbrahim Arpacı, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Baloğlu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım Karataş, korona virüs fobisini dört alt boyuta ele alındı. Ekonomik, psikolojik, somatik ve sosyal boyutta yönetilen soruların cevabı dijital ortamda ele alındı. Yapılan araştırmada korona virüs fobisinin erkeklere göre kadınlarda daha çok görüldüğü, eğitim ve bölgesel olarak farklılıklar oluşturduğu gözlemlendi. En çok korona virüs korkusuna sahip olan bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak tespit edildi.

Eğitim düzeyi endişeyi etkiliyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi İbrahim Arpacı, eğitim düzeyi arttıkça korona virüs fobisinin düştüğünü tespit ettiklerinin altını çizerek, "Yani eğitim düzeyiyle korona virüs fobisi arasında negatif yönlü bir korelasyon tespit ettik. Dolayısı ile şunu söyleyebiliriz eğitim düzeyi arttıkça insanların bilinç düzeyde artmakta ve esasen korona virüsten korunma yolları olan hijyen, maske, sosyal mesafe gibi hususlara dikkat edildiğinde paniğe ve korkuya gerek kalmadan korona virüste baş edilebileceğini eğitim düzeyi yüksek olan birisi bireylerin fark ettiğini tespit ettik" dedi.

Maske takmayanlar korona fobiyi arttırıyor

Arpacı, maske takmayan insanların korona fobiyi artırdığını ifade ederek, "Eğer biz bilinç düzeyini arttırırsak esasen 'korona virüsten korkmak veya panik paniğe neden olmak' yerine korona virüsten nasıl etkili bir şekilde korunabiliriz? Bu bilinç düzeyini arttırabilirsek biz bu korona virüsle baş edebileceğimizi düşünüyoruz. Araştırmamızdan örnek verecek olursak 'Öksüren bir insan gördüğünde eğer maske takmıyorsa veya pazar da karşılaştın bir insan maske takmıyorsa bu benim kaygı düzeyimi artırıyor. Maske takmayanlarla tartışmak istiyorum veya tartışıyorum? şeklinde kaygıları olanlar var" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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