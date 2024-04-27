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Aziz Yıldırım Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu seçimine katıldı

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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu seçimine katılarak oyunu kullandı. Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Nihat Tokat ile görüşme yaptı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu seçimine gelen sarı-lacivertlilerin eski Başkanı Aziz Yıldırım, oyunu kullandı.

Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya katılan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım da oyunu kullandı. Camiaya hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, daha sonra Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Nihat Tokat ile görüşme yaptı. Tokat'ın adaylığını açıkladığı gün, "İlk icraatlarımdan biri Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanımızı barıştırmak olacak. Umuyorum onlar da bu davetime icabet edecekler" sözünü kendisine hatırlatan Yıldırım, "Benim adıma orada burada barıştıracağım gibi konuşmayın" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Tokat Politika Spor Güncel Haberler

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