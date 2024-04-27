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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda oy verme işlemi başladı

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Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nda oy verme işlemi başladı. Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan ve Nihat Tokat divan başkanlığı için yarışıyor.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan ve Nihat Tokat oylarını kullandı.

Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Divan üyeleri, sandık başında sıraya girerken; başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan ve Nihat Tokat oylarını kullandı. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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