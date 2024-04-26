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Niksar'da Motosiklet Sürücülerine 54 Bin 69 TL Cezai İşlem

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Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan trafik uygulamasında 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 54 bin 69 TL ceza kesildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik ve asayiş ekiplerince yapılan uygulamada 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 54 bin 69 TL ceza yağdı.

Niksar'da trafik ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak için araç kontrollerini sürdürdü. Ayvaz Mahallesi civarında yapılan motosiklet uygulamasında görevli ekipler tarafından 12 motosiklet üzerinde yapılan kontrollerde 3 motosiklet kullanıcısına toplamda 54 bin 69 TL ceza kesildi.

Yapılan motosiklet uygulamasında ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ve kullandırtmaktan, standart dışı süspansiyon, kask takmamak, abartı egzoz kullanmak suçlarından ayrı ayrı cezalar uygulandı. Toplamda 3 motosiklet sürücüsüne 54 bin 69 TL para cezası uygulanırken, 3 motosiklet de trafikten men edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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