Tırdan dökülen mazot yolları buz pistine çevirdi Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırdan yola dökülen mazot trafiği alt üst etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırdan yola dökülen mazot trafiği alt üst etti. Yolun kayganlaşması neticesinde çok sayıda araç birbirine girdi.

Kozluca yolunda gelen henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tırdan yola mazot döküldü. Farkında olmayan sürücü, bu şekilde kilometrelerce yoluna devam etti. Yola dökülen mazot sebebiyle adeta buz pistine dönen yolda bir çok maddi hasarlı kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı. Olay yerine gelen toplum destekli polis ekipleri de ölümden döndü. Motosikletin devrilmesi sonucu ölümden dönen polisler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Öte yandan yola mazot döken tır ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Belediye ekipleri yola talaş döküp kazaların önüne geçti. Polis ekipleri plakası belirlenen sürücüye gereken cezai müiyyedinin uygulanacağı bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA