TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yabancı oyuncu sayısı düşürülecek

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir , sahada oynayanlar da dahil olmak üzere mayıs ayında yabancı oyuncu sayısını düşüreceklerini söyledi.TFF Başkanı Nihat Özdemir, vefat eden Kilis Eski Belediye Başkanı Abdi Bulut'un ailesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın toplantısında konuşan Özdemir, VAR kararları ve yabancı oyuncu sayısı konusunda açıklamalarda bulundu.VAR'dan memnun olduklarını, en kısa sürede sistemin TFF 1'inci Lig'de de uygulanacağını ve yabancı oyuncu sayısının mayıs ayında düşürüleceğini kaydeden Nihat Özdemir, şöyle konuştu: "VAR'da bu yıl üçüncü senemiz. VAR'dan memnun olan da var olmayan da var ama genel olarak büyük bir memnuniyet var. VAR'ı ben ikiye ayırarak düşünmek istiyorum. Birincisi; ofsayt olaylarında VAR yüzde 100'e yakın olarak tespit etmekte. Son Beşiktaş maçında 2 golü gözle bulmak mümkün değil ama elektronik çizgilerle yapılan tespitler sonucunda Beşiktaş'ın kazandığı iki golü, VAR, ofsayt kararı ile iptal etti. Adalet yerini buldu. Penaltı, kırmızı kart gibi bazı tartışmalı konular olmaktadır. Bu yalnız Türkiye 'de değil, İtalya'da, İngiltere'de, Almanya'da, İspanya'da her yerde bu VAR kararları tartışılmaktadır. Hatta UEFA, FIFA başkanları dahi memnun olan var olmayan var. Ama ben VAR sisteminin iyi bir sistem olduğuna inanıyorum. Geçen hafta bütün kulüpler, birliklerini toplantıya davet etti. TFF 1'inci Lig kulüpleri, 18 kulübün ortak isteği ne zaman VAR sisteminin geleceği konusunda oldu. Bunun için VAR hakemi yetiştirmek istiyoruz. VAR hakemi sayısı yeterli değil. Bu maçlarda VAR sistemini uygulamamız için yatırım gerekli, bu da zaman alıyor. Kendilerine söz verdim; en kısa zamanda TFF 1'inci Lig'de VAR sistemini uygulamak için çalışma başlayacak, şu anda çalışmalar devam ediyor. VAR sistemi iyi bir sistemdir. Bunu geliştirmemiz gerekli ve hakem yetiştirmeliyiz. Bu sezon çok yoğun bir maç trafiği var. Bu nedenle geniş bir kadroya ihtiyaç var. 30 kişilik esame listesini 35'e çıkardık. Amatör oyuncuları oynatabilirsiniz dedik. Yabancı sayısında; birçok takımımızın bu 14 yabancı sayısından dolayı büyük ceza ödeme durumları vardı. Bunların hepsini düşünerek 21 kulüpte bir sezonluk yabancı sayısının 14'ten 16'ya çıkması konusunda bizden talepte bulundular. Biz de TFF olarak bu ortak isteklerini olumlu görerek kararı çıkardık. Mayıs ayında yine yabancı sayısı düşecek. Hatta sahada oynayan futbolcu sayısını düşürerek yolumuza devam edeceğiz.""HEDEFİMİZ MAÇLARI SEYİRCİLİ OYNATMAK"Hedeflerinin maçları seyirci oynamaktan yana olduğunu; futbolcu, yönetici hatta hakemlerin bile görüşünün bu yönde olduğunu vurgulayan Nihat Özdemir şunları söyledi:

"Bizim hedefimiz maçları seyircili oynatmak. Yalnız TFF'nin değil, futbolcuların, kulüp yöneticilerimizin hatta hakemler bile seyircili oynamaktan mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Çünkü seyircinin futbola önemli katkıları var. Futbol maçları ancak seyirci ile güzel oluyor. Hepimiz biliyoruz ki tüm dünyada pandemiyi yaşamaktayız. İnsan sağlığı, sporcu sağlığı her şeyden önemli. Bunun için Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Kurulumuz daima koordineli bir şeklide çalışmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda Sağlık Bakanlığı'nın ve TFF Sağlık Kurulu'nun uygun görmesi halinde seyircili oynatmayı istiyoruz. Ama sevindirici olarak, pandemide çok kötü noktalardan iyi yerlere geldik. Vaka ve vefat sayıları düştü. Aşı uygulaması hızlı bir şekilde yapılmakta. Aşı işlemleri bu hızla devam edip vaka sayıları düşerse seyircili oynatmayı hedefliyoruz."

- Kilis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU