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Elazığspor'un sahasında Sapanca Gençlikspor'la oynadığı maç seyirci rekoru kırdı

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TFF 3.Lig 2. Grubun 29. haftasında Elazığspor, Sapanca Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek seyirci rekoru kırdı. Karşılaşmayı 12 bin 584 seyirci izlerken, 424 resmi güvenlik görevlisi ve 135 özel güvenlik elemanı görev yaptı.

Elazığspor'un sahasında Sapanca Gençlikspor'la oynadığı maç en yüksek seyirci sayısına ulaşılan karşılaşma oldu.

TFF 3.Lig 2. Grubun 29. haftasında Çimentaş Elazığspor, evinde karşılaştığı Sapanca Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabaka, sezonun en çok izlenen karşılaşması oldu. Bu aynı zamanda Atatürk Stadyumunun açılışından bu yana en çok seyircili maç olarak kayıtlara geçti ve seyirci rekoru kırıldı. Karşılaşmayı toplam 12 bin 584 seyirci izlerken karşılaşmada 424 resmi güvenlik görevlisi ile 135 özel güvenlik elemanı görev yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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